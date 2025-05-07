МИД Дании вызовет посла США из-за статьи о шпионаже в Гренландии

МИД Дании планирует вызвать посла США в связи со статьей The Wall Street Journal по поводу сбора Соединенными Штатами разведывательной информации о Гренландии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра иностранных дел королевства Ларса Лекке Расмуссена.

Ранее WSJ опубликовала статью, в которой заявила, что США на фоне планов американского президента Дональда Трампа по присоединению Гренландии активизируют сбор разведданных об острове.

«Это вызывает большое беспокойство, потому что друзья не шпионят друг за другом. Я не могу знать, правда ли это, но, похоже, это не вызывает решительного неприятия у тех, кто говорит об этом. Это очень серьезно, и мы вызовем посла США для встречи в МИД», — прокомментировал статью Расмуссен.

Ранее Трамп неоднократно заявлял об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть Гренландией. Президент США даже пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова.

Напомним, что до 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она по-прежнему остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.