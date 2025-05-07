Посольство США предупредило об угрозе взрывов в торговых центрах Тбилиси

Посольство США в Грузии предупредило об угрозе взрывов в трех крупных торговых центрах в Тбилиси. Соответствующее заявление появилось на сайте американского диппредставительства.

Согласно информации посольства, угроза взрывов существует в торговых центрах East Point на окраине города, Galleria Tbilisi в центре города и Tbilisi, расположенном на северном въезде в грузинскую столицу. Откуда были получены эти данные в диппредставительстве не уточнили.

В связи с угрозой взрывов региональное отделение безопасности посольства в Тбилиси порекомендовало всем своим сотрудникам избегать указанных торговых центров.