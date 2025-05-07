Вучич сделал заявление после прибытия в Москву

Президент Сербии Александр Вучич сделал ряд заявлений после прибытия в Москву. Об этом пишет Telegram-канал «RT на Балканах».

Ранее сообщалось, что борт сербского лидера благополучно прибыл в Москву.

«Спустя много лет, я снова в Москве. Я горжусь борьбой моего народа с фашизмом и благодарен за огромную помощь, которую мы получали от Красной Армии во время освобождения Сербии», — отметил Вучич.

В России отреагировали на отказ Литвы и Латвии на полет борта Вучича

В среду, 7 мая, в столицу России прибыли лидеры Китая, Бразилии, Венесуэлы, Конго и ряда других стран с тем, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.