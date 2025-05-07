Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Соответствующий документ появился на сайте Белого дома.

«Сегодня наша нация с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзников над национал-социализмом и фашизмом — одной из величайших побед сил свободы в истории человечества. В этот день мы отмечаем непревзойденную мощь ВС США и обязуемся защищать наше священное право на свободу от всех угроз, как внешних, так и внутренних», — говорится в тексте.

Трамп напомнил, что Соединенные Штаты вступили в войну после нападения на Перл-Харбор, отдав в борьбе с нацистским режимом более 250 тысяч жизней американцев.

«Без самопожертвования наших американских солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно по-другому», — заявил президент США, назвав 8 мая 1945 года днем безоговорочной капитуляции Германии и «началом конца многолетней, жестокой и кровопролитной войны».

Также Трамп добавил, что Соединенные Штаты намерены измерять свой «успех не только победами в битвах, но и войнами, которые они завершают». По словам американского главы, его главное наследие заключается в том, чтобы «быть миротворцем».