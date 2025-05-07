Владимир Зеленский перешел от бесконечных «красных линий» к настойчивым просьбам «прекратить огонь» на 30 и более дней, пишет Tencent.

Автор статьи отметил, что весной глава МИД Украины Андрей Сибига сделал жесткое заявление о том, что Киев не признает Крым российским, не планирует разоружаться, сокращать оборонную промышленность, и отказываться от вступления в НАТО.

Кроме того, Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что стране следует бороться до конца, защищать свой суверенитет любой ценой.

Эксперт уточнил, что на протяжении нескольких месяцев Киев пытался реализовать стратегию «красных линий», надеялся обменять жесткую позицию на твердую международную поддержку.

В США призвали устранить Зеленского

По его словам, стратегия оказалась проигрышной: западная военная помощь постепенно сокращается, ресурсы ВСУ ограничены, экономические проблемы растут.

В последние дни, заметил обозреватель, риторика украинских официальных лиц изменилась. Так, Зеленский сказал, что прекращение огня возможно, даже если оно продлится всего 30 дней, и подчеркнул готовность к дипломатическому урегулированию.

Переход от «красных линий» к прекращению огня является сигналом бедствия со стороны Украины, показывает то, что страна попала в стратегический тупик: она не может победить, не может отступить и не может вести переговоры, резюмировал аналитик.