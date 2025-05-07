Вэнс назвал США и Европу одной командой

США и Европа по-прежнему являются одной командой, раздор между ними посеять не получится. Такое заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Вэнс на дискуссии в Вашингтоне.

«Я всё ещё искренне считаю, что Соединённые Штаты и Европа в одной команде... Европейская цивилизация и американская цивилизация... очень тесно связаны, и они всегда будут связаны», — привело его слова РИА Новости.

Вице-президент США назвал нелепыми мысли о том, что между Соединёнными Штатами и Европой можно вбить «крепкий клин».

Вэнс также сообщил, что Вашингтон хочет диалога между Москвой и Киевом.