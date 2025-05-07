В Сикстинской капелле Ватикана начались выборы нового папы римского

В Ватикане началось первое заседание конклава — процесса избрания нового папы римского. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание проходит в Сикстинской капелле. Перед голосованием процессия из 133 кардиналов-выборщиков отправилась из Паолинской капеллы Апостольского дворца в Сикстинскую капеллу, после чего кардиналы исполнили гимн и принесли присягу. Часть этой клятвы — соблюдать тайну относительно происходящего на конклаве. Традиционно, публичная часть конклава закончилась фразой «extra omnes» («все вон»), после которой всех посторонних выпроводили из помещения, а двери Сикстинской капеллы закрылись на ключ.

В данный момент внутри проходит первый тур голосования. Чтобы стать понтификом, кандидат должен получить как минимум две трети голосов от кардиналов-выборщиков — не менее 89 избирателей. Результаты голосования станут известны около 20:00 — 20:30 по мск. По традиции, если из трубы Сикстинской капеллы пойдет белый дым, это будет означать успешные выборы. При неудаче из трубы выпустят черный дым.

Напомним, что предыдущий понтифик Франциск умер 21 апреля.