В Сикстинской капелле Ватикана начались выборы нового Папы Римского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

© m24.ru

Отмечается, что 133 кардинала-выборщика, каждый из которых может претендовать на престол, уже вошли в Сикстинскую капеллу.

После оглашенной формулы "extra omnes" (все вон) кардиналов отрезали от внешнего мира. По информации службы печати Святого престола, в капелле не работает сотовая и прочая связь.

Утром 7 мая в соборе Святого Петра прошла торжественная месса во имя успеха конклава. Ее возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, который не участвует в конклаве в силу своего возраста. Священник в своей проповеди говорил о сложности времен и отметил серьезные ожидания от католической церкви и нового Папы Римского, который "должен разбудить совесть общества".