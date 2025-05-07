Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Американский президент Дональд Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй Мировой войне. Об этом в среду, 7 мая, заявили в Белом доме.

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Кроме того, лидер США призвал всех американцев чтить память погибших, которые отдали свою жизнь за свободу от нацизма и фашизма.

— Сегодня наша нация с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзников над национал-социализмом и фашизмом — одной из величайших побед сил свободы в истории человечества, — говорится в документе.

Трамп заявил, что победа во Второй мировой якобы была достигнута лишь благодаря США

Трамп также подчеркнул, что страна впервые вступила в войну после удара по Перл-Харбор. Тогда порядка 250 тысяч граждан США погибли в борьбе с нацистским режимом.

— Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе, — цитирует его слова пресс-служба Белого дома.

При этом ранее Трамп утверждал, что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута «только благодаря США». Глава Белого дома напомнил, что Америка является «единственной страной в мире», которая не праздновала этот день.