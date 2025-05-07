Вэнс сделал заявление о сокращении ядерного оружия в мире

Вашингтон открыт для идеи сокращения ядерных вооружений в мире, рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, чиновник сделал ряд заявлений о сокращении ЯО в ходе форума, организованного Мюнхенской конференцией по безопасности.

«Думаю, президент [США Дональд Трамп] был бы очень открыт для того, чтобы сесть за стол переговоров с россиянами и китайцами, и сказать: «Послушайте, давайте сделаем ситуацию намного лучше, давайте сократим число ядерных вооружений в мире», — разъяснил Вэнс.

Стало известно о планах США применить ядерное оружие против Северной Кореи

Вместе с тем, заметил вице-президент, «это не разговор для завтрашнего дня».

Ранее Вэнс констатировал, что Россия запрашивает на переговорах по Украине «слишком много».