СМИ: Туска могут посадить в тюрьму из-за подарка от Эрдогана

Против премьер-министра Польши Дональда Туска теоретически может быть возбуждено уголовное дело, пишет газета Rzeczpospolita.

По данным газеты, премьер ранее получил дорогой подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — письмо польского канцлера Анджея Залуского великому визирю Османской империи, написанное в 1745 году.

По закону, польский чиновник, получивший подарок стоимостью свыше половины минимальной зарплаты, обязан зарегистрировать его не позднее чем через 30 дней после получения. В случае с письмом великому визирю этого сделано не было, отметили журналисты.

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По их данным, минимальная зарплата в республике равняется 790 злотым (16,9 тыс. рублей). Стоимость полученного Туском раритета многократно превышает половину этой суммы.

За невнесение ценного подарка в госреестр чиновнику может грозить три года лишения свободы.

Вместе с тем, пояснили в информационном центре польского правительства, полученный премьером документ является подарком для польского народа, а не для самого Туска. Раритет будет выставлен для обозрения в канцелярии председателя Совета министров в Ночь музеев.