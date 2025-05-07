В США призвали устранить Зеленского
США необходимо устранить режим президента Украины Владимира Зеленского, так как он с ним невозможно договориться и он препятствует урегулированию конфликта.
Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«Этот режим не получится реформировать или изменить, а значит, его нужно уничтожить. Думаю, именно по этому пути мы сейчас и движемся», — отметил военный аналитик.
Макгрегор подчеркнул, что российскому руководству нет смысла вести диалог с Киевом из-за его политики ненависти.
Ранее Макгрегор заявил, что никто на Западе не хочет признавать правоту и справедливость требований России. Он подчеркнул, что следовало сразу признать, что Украину хотят видеть в нейтральном статусе и с новыми властями с демилитаризацией и денацификацией. По его мнению, это очевидные вещи.