Мерц: Германия готова наблюдать за прекращением огня на Украине

Германия готова участвовать в наблюдении за прекращением огня на Украине, когда его удастся достигнуть, но это и последующие гарантии безопасности невозможно обеспечить без участия США. Такое заявление сделал новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

Он указал, что Берлин «будет тесно сотрудничать с США, Украиной и европейскими партнерами с целью достижения справедливого, прочного и жизнеспособного мира».

«Как только будет достигнуто соглашение о прекращении огня, мы готовы участвовать в наблюдении за ним под руководством и при участии США. Кроме того, мы вместе с нашими партнерами предоставим Украине надежные гарантии безопасности», — добавил Мерц.

По мнению канцлера ФРГ, разрешение конфликта невозможно без США. При этом он добавил, что страны ЕС готовы внести вклад в это и хотят этого.

«Но мы также знаем, что американцы по-прежнему нужны нам. Мы хотим, чтобы американцы оставались на борту, чтобы они продолжали выполнять свои обязанности как в НАТО, так и в отношении Украины», — сказал Мерц, подчеркнув, что намерен подчеркнуть данный аспект в беседе с властями США.

В заключение канцлер ФРГ выразил надежду на ближайшее урегулирование конфликта на Украине.