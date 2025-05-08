Президент Сербии высказался об ответе Евросоюзу на претензии из-за его визита в Россию

Президент Сербии Александар Вучич, прибывший в Москву на празднования по случаю 80-летия Победы пообещал серьезный ответ Евросоюзу (ЕС) на претензии из-за его визита в Россию. Об этом он заявил в ходе общения с сербскими журналистами, пишет ТАСС.

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По словам лидера европейского государства, реакции на его приезд, «и притом очень резкие», последуют уже 8 мая, так как в Варшаве проходит саммит с министрами иностранных дел ЕС.

«Все это было ожидаемо. Я горжусь тем, что никого не вводил в заблуждение, не лгал, говорил правду», — сказал Вучич, напомнив, что еще несколько месяцев назад пообещал президенту России Владимиру Путину посетить парад Победы.

Он также подчеркнул, что едва не оказался в ситуации, когда не смог бы сдержать данное слово.

Президент Сербии добавил, что готов к направленным против него действиям от человека из «нынешней зоны военного конфликта», однако не намерен выслушивать критику в свой адрес. Он считает, что позже его ждут «важные разговоры» с европейскими официальными лицами. Вучич заверил, что не будет молчать, как те, кто сделал это на последнем заседании Европейского политического сообщества, выслушивая критику за поездку в столицу России.

«Мой ответ будет серьезным, ответственным и заранее подготовленным. Я скажу им все, что думаю о каждом виде политического отношения, которое они проявляли к Сербии», — сказал политик.

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко назвал запрет Вучичу посетить Москву в День Победы проявлением неонацизма со стороны Запада. Дипломат считает, что визит лидера государства в Россию подтвердит общую позицию стран относительно истории.