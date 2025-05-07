По данным издания Naked Science, грядущие зимы в Европе могут оказаться аномально холодными.

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Ключевым фактором, по мнению исследователей, является извержение подводного вулкана Хунга Тонга – Хунга Хаапай в южной части Тихого океана. Активность этого вулкана уже оказала воздействие на европейские температуры, что в дальнейшем может привести к суровым зимним периодам.

Извержение, произошедшее 15 января 2022 года, помимо цунами, привело к беспрецедентному выбросу водяного пара и некоторого количества диоксида серы в стратосферу. Анализ данных показал, что извержение Хунга Тонга – Хунга Хаапай оказало значительное влияние на радиационный баланс, фотохимические процессы и динамику стратосферы и нижней мезосферы.

Вероятно, что это имеет кумулятивный эффект, который усугубит похолодание зим в Европе. Тенденция к похолоданию проявилась в 2023 году и, вероятно, сохранится в дальнейшем.