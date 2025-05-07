Новый канцлер Германии выступил с громким заявлением по поводу Киева

Все члены Европейского союза, по мнению нового канцлера Германии Фридриха Мерца, обязаны увеличить расходы на оборону, чтобы восполнить нехватку оборонного потенциала ЕС, а также обеспечить постоянную поддержку Украины.

«Только так мы сможем постепенно ликвидировать пробелы в своих возможностях, - передают слова Мерца с совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном западные СМИ. - И коллективно поддержать Украину».

Мерц и Макрон пообещали также "начать новую Европу с франко-германского сотрудничества".

Орбан резко ответил фон дер Ляйен на ее слова об Украине

Накануне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привёл к присяге лидера альянса ХДС/ХСС Мерца в качестве нового федерального канцлера. Бундестаг поддержал назначение Мерца канцлером только во втором туре голосования.