Названы причины, по которым Трамп захотел присоединить Гренландию
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп желает присоединить Гренландию к США с тем, чтобы обеспечить технологическое преимущество державы и получить контроль над региональными перевозками, рассказал в интервью порталу News.ru политолог Марат Баширов.
Эксперт уточнил, что контроль над крупнейшим островом приблизит американцев к норвежским газовым месторождениям .
Добыча газа на них может продолжаться еще достаточно долго — в особенности, если ослабить экологические стандарты, разъяснил аналитик.
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По его данным, технологическое преимущество США основано на цифровизации, в том числе на искусственном интеллекте следующего поколения, так называемом общем интеллекте AGI.
На территории Гренландии возможно разместить дата-центры для хранения и обработки информации, на основе которой работает AGI. Особенности региона позволят без проблем защищать эти центры, отметил Баширов.