Самый высокий мост в мире: фото

Александр Котлеткин
Slide 1 of 14
1/11
© VCG/TACC
2/11
© VCG/TACC
3/11
© VCG/TACC
4/11
© VCG/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/11
© VCG/TACC
6/11
© Imago/TACC
7/11
© Imago/TACC
8/11
© Imago/TACC
9/11
© Imago/TACC

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/11
© Imago/TACC
11/11
© Imago/TACC

В Китае на финишную прямую вышло строительство самого высокого моста в мире. Согласно плану, торжественное открытие грандиозного сооружения через Большой каньон Хуацзян состоится уже в следующем месяце.

Мост длиной почти 3 километра находится на высоте 625 метров над уровнем моря. Это самый высокий показатель для мостов, возведенных в гористой местности, сообщает «Российская газета».

По словам китайских инженеров, сооружение спроектировано и построено своими силами, ни в одном из материалов нет иностранных компонентов.

В китайской провинции Гуйчжоу множество гор и ущелий. За последние годы здесь было построено около 30 тысяч мостов, в том числе половина из 100 самых высоких мостов в мире.

Завораживающие кадры с высоты — в галерее «Рамблера».