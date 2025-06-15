Самый высокий мост в мире: фото

В Китае на финишную прямую вышло строительство самого высокого моста в мире. Согласно плану, торжественное открытие грандиозного сооружения через Большой каньон Хуацзян состоится уже в следующем месяце.

Мост длиной почти 3 километра находится на высоте 625 метров над уровнем моря. Это самый высокий показатель для мостов, возведенных в гористой местности, сообщает «Российская газета».

По словам китайских инженеров, сооружение спроектировано и построено своими силами, ни в одном из материалов нет иностранных компонентов.

В китайской провинции Гуйчжоу множество гор и ущелий. За последние годы здесь было построено около 30 тысяч мостов, в том числе половина из 100 самых высоких мостов в мире.

Завораживающие кадры с высоты — в галерее «Рамблера».