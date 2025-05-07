Посольство Сербии подтвердило, что планы визита президента Вучича в Москву на День Победы не изменились, несмотря на сообщенные сложности с перелетом.

Визит президента Сербии Александра Вучича в Москву на 9 Мая остается в силе, передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство республики в России.

Ранее стало известно, что самолет Вучича совершил посадку в Баку. Сообщалось, что воздушное судно ожидает дальнейшего вылета в Москву.

Самолет Вучича вылетел из Баку

В диппредставительстве уточнили, что на данный момент визит сербского лидера сохраняется по плану.

Как писала газета ВЗГЛЯД, латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету с президентом Сербии Александром Вучичем на борту. Самолет с главой государства, направлявшийся в Москву, совершил посадку в Баку из-за активности средств противовоздушной обороны.