В посольстве Сербии подтвердили планы Вучича посетить Москву 9 Мая
Посольство Сербии подтвердило, что планы визита президента Вучича в Москву на День Победы не изменились, несмотря на сообщенные сложности с перелетом.
Визит президента Сербии Александра Вучича в Москву на 9 Мая остается в силе, передает ТАСС со ссылкой на диппредставительство республики в России.
Ранее стало известно, что самолет Вучича совершил посадку в Баку. Сообщалось, что воздушное судно ожидает дальнейшего вылета в Москву.
Самолет Вучича вылетел из Баку
В диппредставительстве уточнили, что на данный момент визит сербского лидера сохраняется по плану.
Как писала газета ВЗГЛЯД, латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету с президентом Сербии Александром Вучичем на борту. Самолет с главой государства, направлявшийся в Москву, совершил посадку в Баку из-за активности средств противовоздушной обороны.