Орбан резко ответил фон дер Ляйен на ее слова об Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее призыв ускорить вступление Украины в ЕС.

Политик ранее заявила: Евросоюз должен ускорить процесс присоединения Киева и открыть переговоры по существу с Украиной уже в этом году.

Орбан назвал Украину обузой для ЕС

"Украина получает деньги и оружие, — откликнулся Орбан в соцсети Х на это предложение. - Европейские налогоплательщики платят по счетам. Позор!".

В Венгрии 14 апреля стартовал опрос населения о приеме Украины в ЕС. Бюллетень, который рассылается по почте, содержит один вопрос "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?" и два варианта ответа - "да" или "нет". В июне результаты опроса будут переданы в Брюссель.