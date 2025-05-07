Раскрыты цели учений по гражданской обороне в Индии
Учения по гражданской обороне в индийском Нью-Дели призваны подготовить население к воздушной тревоге.
Об этом российским журналистам сообщил окружной магистрат Нью-Дели и глава районного управления по борьбе со стихийными бедствиями Санни Кумар Сингх, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Это было сделано, чтобы повысить осведомленность общественности, а также проанализировать и оценить нашу готовность к борьбе с такого рода чрезвычайными ситуациями», — рассказал чиновник.