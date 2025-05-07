Пашинян встретится в Москве с несколькими лидерами стран

Премьер Армении Никол Пашинян в Москве заявил, что встретится с несколькими лидерами других стран. Об этом он заявил во время выступления в Национальном собрании (парламенте) республики, трансляция которого ведется на YouTube-канале органа.

Так он ответил о возможных двусторонних встречах в Москве.

«Контакты будут, но я не уверен, в какой степени эти контакты будут формализованы, потому что график очень плотный, и нам придется работать по этому плотному графику», — заявил он.

О встречи с президентом России Владимиром Путиным Пашинян не сообщил.