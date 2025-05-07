В «Альтернативе для Германии» объяснили признание партии экстремистской

Алиса Селезнёва

Решение признать «Альтернативу для Германии» (АдГ) экстремисткой является ошибочным и связано с популярностью партии и страхом правящих элит. Об этом заявил «Абзацу» член сената Берлина от партии Гуннар Линдеманн.

В «Альтернативе для Германии» объяснили признание партии экстремистской
© РИА Новости

Ранее ведомство по охране конституции Германии придало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это позволяет силовикам вести слежку за организацией и является промежуточным шагом к полному запрету партии.

Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель заявили об ударе по демократическим институтам страны.

По словам Гуннара Линдеманна, АдГ «обычная консервативная партия» и решение признать ее экстремистской – ошибочно.

«Все дело в том, что другие партии боятся нас, потому что они теряют свои места [в правительстве] из-за нашей популярности, за нас проголосовали порядка 25% немецких граждан», - отметил он.

Напомним, что на досрочных парламентских выборах в Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории оказалась на втором месте. И американский миллиардер Илон Маск выразил надежду, что АдГ победит на следующих выборах в бундестаг.

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