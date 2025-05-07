В «Альтернативе для Германии» объяснили признание партии экстремистской

Решение признать «Альтернативу для Германии» (АдГ) экстремисткой является ошибочным и связано с популярностью партии и страхом правящих элит. Об этом заявил «Абзацу» член сената Берлина от партии Гуннар Линдеманн.

Ранее ведомство по охране конституции Германии придало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это позволяет силовикам вести слежку за организацией и является промежуточным шагом к полному запрету партии.

Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель заявили об ударе по демократическим институтам страны.

По словам Гуннара Линдеманна, АдГ «обычная консервативная партия» и решение признать ее экстремистской – ошибочно.

«Все дело в том, что другие партии боятся нас, потому что они теряют свои места [в правительстве] из-за нашей популярности, за нас проголосовали порядка 25% немецких граждан», - отметил он.

Напомним, что на досрочных парламентских выборах в Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории оказалась на втором месте. И американский миллиардер Илон Маск выразил надежду, что АдГ победит на следующих выборах в бундестаг.