Пока вы не уснули: новые цели для "Орешника" и коллапс в российских аэропортах
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
СМИ: Владимир Путин обозначил новые цели для удара «Орешником»
Президент России Владимир Путин еще 28 ноября сообщил, что в арсенале страны имеется несколько готовых к применению ракет, включая «Орешник». Тогда он обозначил, что в случае продолжения атак Вооруженными силами Украины (ВСУ) с использованием западных ракет большой дальности по российской территории Россия продолжит испытания «Орешника» в боевых условиях.
Глава государства пояснил, что целями ударов могут стать военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве.
В российских аэропортах случился массовый коллапс
В основных российских аэропортах случился массовый коллапс из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в московском аэропорту Домодедово задержано 80 и отменено 28 рейсов. Тем временем во Внуково отложили вылет и прилет 27 рейсов, пассажирам приходится ждать по 12 часов. Еще 52 рейса на вылет и 70 на прилет задержано в Шереметьево. На запасные аэродромы пришлось перенаправить 82 воздушных судна.
В СК нашли виновного в ударе по порту «Кавказ»
Следственный комитет России установил личность украинского командира, отдавшего приказ об ударе по гражданскому порту «Кавказ» в Краснодарском крае летом прошлого года.
«Установлена причастность к теракту командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады Военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича», — говорится в сообщении.
Еврокомиссия отреагировала на визит Си Цзиньпина в Россию
Еврокомиссия (ЕК) «приняла к сведению» визит председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в Москву на мероприятия в честь Дня Победы. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, его слова передает ТАСС.
Анвар аль-Ануни отметил, что ЕК считает Китай «главным поставщиком помощи России в конфликте на Украине».
Вместе с тем, глава пресс-службы ЕК Паула Пинью добавила, что Европа 6 мая отметила 50-летие дипломатических отношений с Китаем и отметила важность сотрудничества с КНР, в частности в «противодействии глобальным вызовам».
Появилось видео удара северокорейской РСЗО «Чучхе-100» в зоне СВО
Появилось видео удара северокорейской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Чучхе-100» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий ролик опубликовал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.
На кадрах видна стоящая на дороге боевая машина, которая одну за другой выпускает по цели реактивные снаряды. Место, где техника КНДР вступила в бой, не уточняется.
«В связке с дронами-разведчиками самолетного типа с большой длительностью полета "Чучхе-100" может стать отличным средством по выбиванию таких "жирных" целей, как РСЗО HIMARS, ЗРС Patriot, штабы, тыловые коммуникации», — написал военный корреспондент.
Песков посоветовал звонить в Киев насчет атак украинских беспилотников
Для того, чтобы узнать цель атак украинских беспилотников на российскую инфраструктуру, можно позвонить в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом, представитель Кремля ответил на вопрос о том, какую цель преследовал украинский режим, устроив атаку дронов на Москву и Московскую область.
«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — заявил Песков.
Чешский дипломат надел на встречу с Зеленским носки с горящим Кремлем
Представитель дипломатической делегации из Чехии Томаш Копечный в знак поддержки Киева пришел на официальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в носках, на которых изображен горящий Московский Кремль.
Об этом в среду, 7 мая, сообщил журналист издания Respekt Ондржей Кундра на своей странице в социальной сети X.
— Это Томаш Копечный, — написал представитель СМИ.
Макрон задался одним вопросом об Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем задался вопросом о готовности России к 30-дневному прекращению огня в конфликте на Украине. Его слова передает агентство Reuters.
«У нас есть только один вопрос по Украине: готова ли Россия к 30-дневному прекращению огня?» — сказал французский лидер.
Госдума обратилась к Мишустину из-за картофеля
Депутаты потребовали от премьер-министра России Михаила Мишустина разобраться с высокими ценами на картофель. Об этом сообщает RTVI с ссылкой на обращение комитета Госдумы по защите семьи.
Уточняется, что комитет уже обращался в Федеральную антимонопольную службу. Запрос был отклонен, так как госрегулирование цен возможно только в исключительных случаях. Депутаты посчитали, что такое время настало.
Украинская всадница сменила спортивное гражданство на российское
Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала всаднице Софии Васильевой смену украинского спортивного гражданства на российское. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
Решение было принято бюро федерации единогласно. Спортсменка имеет гражданство Российской Федерации и проживает в Крыму, представляя конноспортивный клуб «Качи-Кальон».
В последний раз на соревнования под украинским флагом спортсменка выходила в 2014 году.