Пока вы не уснули: новые цели для "Орешника" и коллапс в российских аэропортах

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СМИ: Владимир Путин обозначил новые цели для удара «Орешником»

Президент России Владимир Путин еще 28 ноября сообщил, что в арсенале страны имеется несколько готовых к применению ракет, включая «Орешник». Тогда он обозначил, что в случае продолжения атак Вооруженными силами Украины (ВСУ) с использованием западных ракет большой дальности по российской территории Россия продолжит испытания «Орешника» в боевых условиях.

Глава государства пояснил, что целями ударов могут стать военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве.

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В российских аэропортах случился массовый коллапс

В основных российских аэропортах случился массовый коллапс из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в московском аэропорту Домодедово задержано 80 и отменено 28 рейсов. Тем временем во Внуково отложили вылет и прилет 27 рейсов, пассажирам приходится ждать по 12 часов. Еще 52 рейса на вылет и 70 на прилет задержано в Шереметьево. На запасные аэродромы пришлось перенаправить 82 воздушных судна.

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В СК нашли виновного в ударе по порту «Кавказ»

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Следственный комитет России установил личность украинского командира, отдавшего приказ об ударе по гражданскому порту «Кавказ» в Краснодарском крае летом прошлого года.

«Установлена причастность к теракту командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады Военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича», — говорится в сообщении.

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Еврокомиссия отреагировала на‎ визит Си Цзиньпина в Россию

Еврокомиссия (ЕК) «‎приняла к сведению» визит председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в Москву на мероприятия в честь Дня Победы. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, его слова передает ТАСС.

Анвар аль-Ануни отметил, что ЕК считает Китай «‎главным поставщиком помощи России в конфликте на Украине».

Вместе с тем, глава пресс-службы ЕК Паула Пинью добавила, что Европа 6 мая отметила 50-летие дипломатических отношений с Китаем и отметила важность сотрудничества с КНР, в частности в «‎противодействии глобальным вызовам».

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Появилось видео удара северокорейской РСЗО «Чучхе-100» в зоне СВО

Появилось видео удара северокорейской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Чучхе-100» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий ролик опубликовал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

На кадрах видна стоящая на дороге боевая машина, которая одну за другой выпускает по цели реактивные снаряды. Место, где техника КНДР вступила в бой, не уточняется.

«В связке с дронами-разведчиками самолетного типа с большой длительностью полета "Чучхе-100" может стать отличным средством по выбиванию таких "жирных" целей, как РСЗО HIMARS, ЗРС Patriot, штабы, тыловые коммуникации», — написал военный корреспондент.

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Песков посоветовал звонить в Киев насчет атак украинских беспилотников

Для того, чтобы узнать цель атак украинских беспилотников на российскую инфраструктуру, можно позвонить в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом, представитель Кремля ответил на вопрос о том, какую цель преследовал украинский режим, устроив атаку дронов на Москву и Московскую область.

«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — заявил Песков.

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Чешский дипломат надел на встречу с Зеленским носки с горящим Кремлем

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Представитель дипломатической делегации из Чехии Томаш Копечный в знак поддержки Киева пришел на официальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в носках, на которых изображен горящий Московский Кремль.

Об этом в среду, 7 мая, сообщил журналист издания Respekt Ондржей Кундра на своей странице в социальной сети X.

— Это Томаш Копечный, — написал представитель СМИ.

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Макрон задался одним вопросом об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем задался вопросом о готовности России к 30-дневному прекращению огня в конфликте на Украине. Его слова передает агентство Reuters.

«У нас есть только один вопрос по Украине: готова ли Россия к 30-дневному прекращению огня?» — сказал французский лидер.

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Госдума обратилась к Мишустину из-за картофеля

Депутаты потребовали от премьер-министра России Михаила Мишустина разобраться с высокими ценами на картофель. Об этом сообщает RTVI с ссылкой на обращение комитета Госдумы по защите семьи.

Уточняется, что комитет уже обращался в Федеральную антимонопольную службу. Запрос был отклонен, так как госрегулирование цен возможно только в исключительных случаях. Депутаты посчитали, что такое время настало.

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Украинская всадница сменила спортивное гражданство на российское

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Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала всаднице Софии Васильевой смену украинского спортивного гражданства на российское. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Решение было принято бюро федерации единогласно. Спортсменка имеет гражданство Российской Федерации и проживает в Крыму, представляя конноспортивный клуб «Качи-Кальон».

В последний раз на соревнования под украинским флагом спортсменка выходила в 2014 году.

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