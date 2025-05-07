Эстония приняла решение запретить использование своего воздушного пространства для полетов в Москву 9 мая, когда в российской столице пройдет парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 мая исключено», — заявил Маргус Цахкна, его слова передает портал национального гостелерадио ERR.

Литва и Латвия отказались пропускать самолет Вучича в Москву

Министр подчеркнул, что республика не собирается поддерживать проведение данного мероприятия. Запрет распространяется на представителей иностранных государств, которые планируют посетить парад в Москве.

В частности, Таллин уже отказал в пролете через свое воздушное пространство VIP-рейсам из Кубы и Бразилии. Разрешения на аналогичные перелеты из других стран также выдаваться не будут или могут быть отозваны в случае необходимости. Ранее стало известно, что Литва и Латвия также закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александра Вучича, который собирался принять участие в параде Победы в Москве.