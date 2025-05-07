Келлог назвал Путина основным препятствием для 30-дневного перемирия

Основным препятствием для начала 30-дневного перемирия между Москвой и Киевом является президент России Владимир Путин. Об этом в среду, 7 мая, заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

По словам чиновника, Киев готов пойти на полное 30-дневное перемирие «на земле, на воде и в небе» с условием возможности его продления и хочет добиться установления этого режима как можно скорее. Он также отметил, что мирную инициативу обсуждали и в рамках европейской «коалиции желающих» в Лондоне в конце апреля, члены которой тоже одобрили такой план.

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Кроме того, представитель Трампа подчеркнул, что хоть Украина согласна и не на все выдвинутые условия возможного прекращения огня с Россией, обе стороны к текущему моменту уже довольно близки к соглашению.

— Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может добиться результата, — президент Трамп. А, возможно, наше препятствие — президент России, который не соглашается, — сказал Келлог.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что инициатива президента России о майском перемирии актуальна, несмотря на отсутствие реакции киевских властей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Путина о трехдневном перемирии в мае «манипуляцией» и заявил, что необходимо 30-дневное перемирие.