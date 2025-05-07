Экс-глава Гагаузии призвала премьера Молдавии уйти в отставку

Экс-глава Гагаузии и лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах в видеообращении в соцсетях потребовала отставки премьер-министра Дорина Речана из-за тяжелой экономической ситуации в стране, передает РИА Новости.

По словам Влах, «с таким управлением у Молдовы нет будущего». Как уточнила она, в экономике сейчас наблюдается «полный крах».

«Партия "Сердце Молдовы" требует от премьер-министра Речана добровольно уйти в отставку», — подчеркнула Влах.

Она заявила, что ее партия призывает парламент сформировать временное правительство, команду профессионалов, которые не будут участвовать в выборах и смогут подготовить страну к избирательной кампании.

Также Влах сообщила, что экспорт сокращается уже третий год подряд. В феврале падение составило 17%. Цены растут рекордными темпами: за четыре года инфляция достигла 60%. В результате каждый третий житель Молдовы оказался за чертой бедности, отметила лидер оппозиционной партии. Она назвала немедленную отставку кабинета министров партии «Действие и солидарность» единственным выходом из ситуации. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября текущего года.