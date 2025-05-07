Самолет Вучича вылетел из Баку

Самолет президента Сербии Александра Вучича продолжил полет в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы после краткой посадки в Баку. Об этом пишет портал Blic.

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По данным портала, остановка в Баку была запланирована для дозаправки президентского борта. После дозаправки борт сербского лидера получил разрешение на продолжение полета в столицу России.

Самолет Вучича не долетел до Москвы

Согласно отслеживающему полеты трекеру ADS-B Exchange, самолет Вучича уже находится в воздушном пространстве России.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. В том числе, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.