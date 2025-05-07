Новый канцлер Германии заявил, что Киев может положиться на Берлин

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что Киев может по-прежнему полагаться на Берлин и Париж, которые планируют усилить координацию усилий по поддержке Украины.

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Трансляцию вел немецкий телеканал N-TV.

«Мы хотим в будущем еще лучше скоординировать нашу поддержку Украине, еще более тесно согласовывать наши планы в вопросах национальной обороны и проекты закупок. <...> Украина может по-прежнему полагаться на Германию и Францию», — сказал глава немецкого правительства.

До этого Мерц заявил, что Германия готова помочь обеспечить соблюдение режима прекращения огня на Украине.

6 мая Мерца избрали канцлером Германии во втором туре голосования в бундестаге. Политик не получил необходимого количества голосов в первом туре, но уже во втором его кандидатуру поддержали 325 депутатов.