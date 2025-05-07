Израильские ветераны посетят парад Победы в Москве
Делегация израильских ветеранов посетит парад Победы 9 Мая на Красной площади в Москве, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Об этом он сообщил в видео, опубликованном в его официальном Telegram-канале.
«Сотни тысяч героических еврейских бойцов помогли принести эту победу, которая спасла еврейский народ. Мы направляем делегацию ветеранов на парад на Красной площади. Это отражает наш вклад в наше собственное спасение», — рассказал глава израильского правительства.