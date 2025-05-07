Израильские ветераны посетят парад Победы в Москве

Делегация израильских ветеранов посетит парад Победы 9 Мая на Красной площади в Москве, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Об этом он сообщил в видео, опубликованном в его официальном Telegram-канале.