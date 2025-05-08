МИД Германии разместил пост на русском языке в честь окончания Второй мировой

МИД Германии опубликовал пост, в том числе на русском языке, по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и разгрома нацизма.

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В опубликованном министерством сообщении в соцсети X (бывшая Twitter) выражена союзникам за освобождение, при этом конкретные страны не названы.

«Нашей свободой мы обязаны огромным жертвам, принесенным странами-союзницами. Мы всегда будем благодарны им», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что историческая ответственность современной Германии за «цивилизационный разлом», а также память о миллионах жертв войны, развязанной нацистской Германией, обязывает ФРГ стоять на защите мира в Европе.

Такие же посты опубликованы на английском и французском языках.

При этом, согласно распоряжению берлинской администрации, 8 и 9 мая 2025 года на территории советских мемориальных комплексов в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове Берлина запрещено использование российских флагов и символов, традиционно ассоциирующихся с празднованием Дня Победы, освобождением Германии и Европы от нацизма. В перечень запрещенных символов входят, в частности, Знамя Победы, флаг СССР, георгиевская лента, военная форма времен Великой Отечественной войны, а также советские песни и военные марши.

В диппредставительстве подчеркнули, что данные ограничения фактически лишают потомков советских воинов-освободителей, а также неравнодушных жителей Берлина и иностранных граждан возможности достойно отметить 80-летие победы над нацизмом и почтить память павших.