Самолет Вучича не долетел до Москвы

Самолету президента Сербии Александра Вучича пришлось совершить вынужденную посадку в Азербайджане. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сербский портал Informer.

Как отмечается, в связи с усилением напряженности и военными действиями, происходящими в данный момент в Восточной Европе, было принято решение о том, что полет в Москву представляет опасность. В результате президентская делегация совершила посадку в Баку.

Согласно информации портала, самолету не удалось продолжить путь в связи с угрозами безопасности, включая воздействие систем ПВО. В настоящее время самолет президента Сербии находится в аэропорту Баку и ожидает одобрения на дальнейшее выполнение рейса.

Литва и Латвия отказались пропускать самолет Вучича в Москву

Согласно информации портала Informer, президент Сербии планирует присутствовать на военном параде 9 мая и провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.