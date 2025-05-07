Лукашенко амнистировал почти восемь тысяч осужденных в честь 80-летия Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об амнистии, которая коснется почти восьми тысяч осужденных. Эта мера приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. О массовом освобождении сообщили в пресс-службе главы государства.

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Принятие закона охарактеризовали как «проявление гуманизма» в белорусском обществе, «стремящемся к ресоциализации виновных лиц».

Среди тех, кто получит освобождение, — несовершеннолетние, беременные женщины, матери-одиночки с детьми до 18 лет, инвалиды I и II групп, а также лица, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и те, кто получил ранения или заболевания во время военной службы или службы в военизированных формированиях и другие.

Осужденные к ограничению или лишению свободы, не подпадающие под полную амнистию, получат сокращение срока наказания на один год. Точно так же сократят срок тем, кто был осужден за неосторожные действия, приведшие к смерти человека.

Основными условиями для большинства осужденных, чтобы попасть под амнистию, являются полное возмещение ущерба и положительная характеристика в период отбывания наказания.

Закон также вводит новую категорию лиц, полностью освобождаемых от наказания и уголовной ответственности — это осужденные с определенными заболеваниями. Для ранее не судимых лиц старше 70 лет, а также для тех, кто получил срок до шести лет, наказание будет заменено на более мягкое — ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Закон вступает в силу с момента публикации, говорится в материале.

Впервые о массовой амнистии стало известно в конце прошлого месяца. 24 апреля белорусское правительство по поручению Лукашенко внесло в парламент законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне».