СМИ: Премьеру Польши Дональду Туску грозит уголовное обвинение из-за подарка
Против премьер-министра Польши Дональда Туска могут возбудить уголовное дело за незарегистрированный им по правилам подарок, который он получил от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.
Уточняется, что Эрдоган подарил Туску ценную историческую реликвию — письмо польского канцлера Анджея Залуского великому визирю Османской империи, написанное в 1745 году. Премьер-министр должен был зарегистрировать подарок в течение 30 дней, однако он этого не сделал.
В ответ на обвинения издания, информационный центр польского правительства заявил, что подарок адресован всему народу страны.
— Подарки, полученные премьером для польского государства, остаются в собственности канцелярии или передаются в музеи, — сообщает пресс-служба.
5 мая Дональда Туска кинули дымовую шашку, когда тот выступал на сцене в Нидерландах. Вместе с ним находился премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. В тот момент, когда на сцену полетела шашка, нидерландский премьер призывал общественность «праздновать и защищать свободу».