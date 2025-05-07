Дональду Туску грозит уголовное обвинение из-за подарка

Против премьер-министра Польши Дональда Туска могут возбудить уголовное дело за незарегистрированный им по правилам подарок, который он получил от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

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Уточняется, что Эрдоган подарил Туску ценную историческую реликвию — письмо польского канцлера Анджея Залуского великому визирю Османской империи, написанное в 1745 году. Премьер-министр должен был зарегистрировать подарок в течение 30 дней, однако он этого не сделал.

В ответ на обвинения издания, информационный центр польского правительства заявил, что подарок адресован всему народу страны.

— Подарки, полученные премьером для польского государства, остаются в собственности канцелярии или передаются в музеи, — сообщает пресс-служба.

5 мая Дональда Туска кинули дымовую шашку, когда тот выступал на сцене в Нидерландах. Вместе с ним находился премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. В тот момент, когда на сцену полетела шашка, нидерландский премьер призывал общественность «праздновать и защищать свободу».