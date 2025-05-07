Макрон задался одним вопросом об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем задался вопросом о готовности России к 30-дневному прекращению огня в конфликте на Украине. Его слова передает агентство Reuters.

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«У нас есть только один вопрос по Украине: готова ли Россия к 30-дневному прекращению огня?» — сказал французский лидер.

Макрон также отметил, что Франция и Германия продолжат работу над достижением перемирия на Украине, однако конечной целью двух стран он назвал установление долгосрочного мира с надежными гарантиями безопасности для Киева.

Макрон обвинил Россию в намерении продолжать конфликт на Украине

О первом зарубежном визите нового канцлера ФРГ во Францию стало известно сегодня, 7 мая. В своем сообщении Мерц подчеркнул, что Германия намерена «вновь взять на себя ответственность».