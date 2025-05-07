Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что визиты европейских лидеров в Москву на празднование Дня Победы станут свидетельством «развала коллективного Запада». Агентство назвало «истерикой» реакцию чиновников ЕС на сообщения о планах политиков посетить Россию.

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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что 9 мая в Москве на высшем уровне будут представлены лидеры 29 иностранных государств. В частности, торжественные мероприятия посетят глава Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и премьер Словакии Роберт Фицо.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что поездки европейских лидеров в Москву «будут иметь последствия». Также она указала, что Евросоюз требует от всех стран-кандидатов на членство в ЕС не участвовать в торжествах в Москве.

Фицо назвал заявления Каллас оскорбительными и подчеркнул, что он - законный лидер суверенного государства, и никто не вправе диктовать ему, куда он может ездить. Вучич исключил отказ от поездки в Москву, даже если ЕС попытается «заковать его в цепи».

Глава Центра политической информации Алексей Мухин объяснил заявления Каллас тем, что руководство ЕС «все еще живет в своих иллюзиях и не хочет с ними прощаться». Он допустил, что Брюссель может лишить Сербию и Словакию финансовой поддержки. Но, по его мнению, Фицо и Вучич готовы проигнорировать эту угрозу.

«Им важнее показать себя лидерами суверенных государств», - подчеркнул политолог.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко добавил, что ЕС пытается продолжать политику, которой придерживались США при Джо Байдене, но геополитическая ситуация изменились. Эксперт подчеркнул, что попытки изолировать Россию и подорвать ее международный авторитет провалились.

«Приезд глав государств в Москву на 9 Мая становится наглядным подтверждением этого. Брюссель из последних сил пытается сорвать мероприятие, но ничего не получится», - подчеркнул Оленченко.

По его мнению, руководство ЕС вряд ли сможет серьезно навредить гостям парада в Москве. Эксперт подчеркнул, что в Брюсселе избегают конкретики по поводу «последствий», так как осознают ограниченность своих возможностей.