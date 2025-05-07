"Синьхуа": Си Цзиньпин вылетел из Пекина в Москву на 80-летие Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин вылетел из Пекина в Москву на мероприятия по случаю 89-летия Победы. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Министр обороны России Андрей Белоусов также сообщал, что для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, в том числе семи стран бывшего Советского Союза.