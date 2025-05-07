В Астане дрон подлетел к окну многоэтажного дома и попросил жительницу одной из квартир не снимать праздничный парад в целях безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В среду, 7 мая, в Казахстане отмечают День защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По данным Mash, дрон заметил съемку в одной из квартир на 20-м этаже и подлетел к окну, после чего начала транслировать сообщение: «Просим вас закрыть окно, а также отойти от него в целях вашей безопасности».

Как пишет «Ак Жайык», меры с облетом домов дронами были приняты для обеспечения безопасности граждан во время масштабного мероприятия. В параде 7 мая в Астане участвовали более четырех тысяч военнослужащих, представители всех видов Вооруженных сил Казахстана.

В Казахстане начался парад Победы

В ходе парада была продемонстрирована военная техника - более 200 единиц оружия, в том числе 66 самолетов и вертолетов.