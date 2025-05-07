Премьера Грузии Кобахидзе избрали председателем правящей партии

Председателем правящей партии «Грузинская мечта» избран действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает 7 мая «Интерфакс».

Кобахидзе стал председателем партии во второй раз. По данным агентства, он возглавлял партию в 2016-2019 годах.

25 апреля экс-премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о решении покинуть пост председателя правящей с 2012 года «Грузинской мечты» и уйти из политики.

Ранее «Парламентская газета» писала о том, что Ираклий Кобахидзе обвинил «глубинное государство» в продолжении конфликта на Украине.