Обзор иноСМИ: коррупция вокруг похорон солдат ВСУ и кто застал Трампа врасплох

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«Мисс Украине» досталось за насмешки над селом

Победительница конкурса «Мисс Украина-2023» София Шамия пообщалась с блогером, который расспрашивает украинцев о стоимости их одежды и аксессуаров. Модель рассказала, что потратила на одежду для своего образа 19 700 гривен (около 38 тысяч рублей), а на сумку - две тысячи долларов (примерно 161 тысяча рублей).

Рассказывая о брендах из своего образа, Шамия запуталась, неправильно произнесла название одного из них и пошутила, что прозвучала «как будто из села». Блогер в ответ отметил, что это звучит оскорбительно. Модель попыталась оправдаться, отметив, что постоянно ездит в село к своей бабушке. Слова Шамии разозлили интернет-пользователей, рассказало «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. Один из комментаторов отметил, что житель села не является синонимом необразованного человека. Другой пользователь заявил, что Шамия оказалась более необразованной, чем люди из села.

Глава Пентагона «застал Трама врасплох» своим приказом по Украине

Примерно через неделю после начала второго срока Дональда Трампа на посту президента США Пентагон отдал неожиданный приказ трем грузовым авиакомпаниям, осуществляющим поставки с авиабазы ​​ВВС США в Делавэре и американской базы в Катаре, сообщает Reuters со ссылкой на несколько осведомленных источников. Военные распорядились остановить 11 рейсов, груженных артиллерийскими снарядами и другим оружием для Украины. В течение нескольких часов в Вашингтон начали поступать отчаянные запросы от украинцев и от официальных лиц в Польше, где координировались поставки.

Высшие должностные лица в Белом доме и Госдепартаменте не смогли дать ответов на эти запросы. В течение недели поставки возобновились.

Выяснилось, что устный приказ остановить грузовые рейсы на Украину поступил из офиса министра обороны Пита Хегсета. Это произошло после того, как 30 января Трамп провел в Овальном кабинете встречу по Украине. В обсуждении участвовал Хегсет и другие высшие должностные лица. Во время встречи была высказана идея прекратить помощь Украине, но Трамп никаких распоряжений не давал. По словам двух источников Reuters, президент США не знал о приказе Хегсета, как и другие высокопоставленные чиновники. Согласно записям, изученным агентством, отмены грузовых рейсов обошлись в 2,2 миллиона долларов. По версии трех источников Reuters, Хегсет неверно истолковал разговор с Трампом.

«Украинские чиновники наживаются на смертях солдат ВСУ»

Газета The Wall Street Journal рассказала, что похороны солдат ВСУ стали источником дохода для коррумпированных чиновников. Некоторые похоронные бюро Украины платят чиновникам, чтобы получить крупные контракты на перевозку или захоронение погибших военных. По данным WSJ, в то же время похоронные бюро завышают цены на надгробия и гробы для солдат ВСУ и делят дополнительную прибыль с чиновниками.

WSJ рассказала об одном из расследуемых преступлений. Весной 2023 года директор похоронного бюро и чиновник встретились на днепропетровском кладбище, чтобы заключить сделку о правах на перевозку 23 погибших солдат. Прокуроры утверждают, что чиновник согласился предоставить директору бюро контракт на перевозку тел из морга в обмен на четверть суммы, которую должен был заплатить за перевозку городской совет. По данным прокуроров, позже директор встретился с чиновником и передал ему долю в 13 200 гривен (25,5 тысячи рублей).

«Парад 9 мая в Москве станет мощным политическим посланием»

По мере приближения 9 мая - дня, имеющего историческое значение - вопрос о том, кто будет стоять плечом к плечу с президентом России Владимиром Путиным на Красной площади, становится индикатором глобальных альянсов, но также и линией разграничения, пишет сербское издание «Политика». Традиционный парад на Красной площади, который проводится каждый год 9 мая в ознаменование триумфа Красной Армии, в год 80-летия Победы приобретает дополнительную символику, подчеркивается в статье. По версии «Политики», на фоне глобальной конфронтации, конфликта на Украине и переосмысления международных альянсов эта годовщина превращается из памятного мероприятия в мощное политическое послание.

Свое присутствие на торжествах 9 мая подтвердил премьер Словакии Роберт Фицо, который в последние месяцы все чаще критиковал внешнеполитические позиции Брюсселя. Высокопоставленные чиновники ЕС, включая главного дипломата Евросоюза Кайю Каллас, отметили, что присутствие лидеров стран ЕС в Москве можно рассматривать как «явный признак дистанцирования от европейских ценностей». При этом в дипломатических кругах обсуждают возможный визит на парад в Москву госсекретаря США Марко Рубио, что создало бы исключительный прецедент. Точно известно, что на торжествах будет присутствовать глава Китая Си Цзиньпин. Москва, судя по всему, хочет продемонстрировать единство со своими союзниками в годовщину Победы и доказать, что она не изолирована, несмотря на санкции и напряженность.

Французский эмигрант рассказал о процветании России

Француз по имени Жюльен, переехавший в Россию, посетил самый большой торговый центр Европы - «Авиапарк» - и рассказал о своих впечатлениях, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на интервью француза. Жюльен переехал в РФ год назад и живет в стране вместе с женой-россиянкой и детьми.

Француз отметил, что в «Авиапарке» представлены французские сети «Ив Роше» и L’Occitane, магазин корейских гаджетов Samsung и «Ашан» с шоколадками из Италии и другими европейскими продуктами в ассортименте. Как отметил Жюльен, все, что ему рассказывали о России в Европе, оказалось «полной чушью». Он добавил, что в РФ строятся новые районы, торговые центры, «бутики на каждом углу» и много люксовых машин. По его мнению, это подтверждает, что российская экономика «на плаву».