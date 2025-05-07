Вучич вылетел в Москву

Президент Сербии Александар Вучич после проведенной утром встречи в Белграде с послом РФ Александром Боцан-Харченко отправился в Москву, чтобы участвовать в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, а также провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал Informer.

По информации издания, глава государства находится в пути в Москву, где 9 мая должен принять участие в военном параде по случаю празднования Дня Победы.