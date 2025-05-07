Президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву для участия в мероприятиях, посвященным 80-летию Великой Победы.

© EPA/TACC

Вучич примет участие в торжествах, посвященных празднованию Дня Победы, сообщает РИА Новости.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны — кандидаты на вступление в объединение столкнутся с «последствиями», если примут участие в праздновании 9 Мая в Москве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже на следующий день подчеркнул, что приедет в российскую столицу, несмотря на угрозы со стороны дипломата. Александр Вучич также подтвердил, что планирует посетить Москву 9 мая, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он отреагировал на давление со стороны из-за планируемой поездки.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы в Москве будут присутствовать ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии. Он также отметил, что к торжественным мероприятиям присоединятся 29 иностранных лидеров, включая глав Бразилии, Китая, Палестины, Египта и Венесуэлы. По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 государств.