Новый канцлер Германии Фридрих Мерц должен приехать в Москву 9 мая на День Победы. Об этом в понедельник, 7 мая, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Авторы материала отмечают, что немецкому лидеру следует в пятницу обсудить с российским руководством вопросы мирного процесса на Украине и двусторонних отношений.

В газете также указали, что в этот день Мерц может посетить мемориалы в Москве, посвященные памяти жертв войны.

— Новый канцлер должен напрямую встретиться с Путиным, — пишет Berliner Zeitung.

Лидер христианских демократов Фридрих Мерц был избран канцлером ФРГ со второй попытки во вторник, 6 мая.

В Кремле раскрыли число зарубежных лидеров, которые посетят парад Победы

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы в Москве будут присутствовать ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии. Он также отметил, что к торжественным мероприятиям присоединятся 29 иностранных лидеров, включая глав Бразилии, Китая, Палестины, Египта и Венесуэлы. По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 государств.

Также помощник президента сообщил, что Россия направила послу США приглашение на парад Победы. 1 мая появилась информация, что представитель США, предположительно, госсекретарь Марко Рубио, может посетить парад Победы.