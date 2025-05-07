Мерц намерен провести телефонные переговоры с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что в четверг проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

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По словам Мерца, он лично не знаком с Трампом и намерен установить с ним личный контакт на саммите НАТО в Гааге в июне. Тем не менее немецкий лидер выразил надежду на "открытый разговор", в ходе которого он планирует довести до американского президента позиции Германии и Европы.

"У нас как у европейцев есть что предложить", - указал он.

Мерц не удержался от критики в адрес администрации Трампа. В частности, он прокомментировал заявления главы госдепа США Марко Рубио о недопустимости запрета партии "Альтернатива для Германии".

Мерц назвал слова Рубио "абсурдными". Он указал, что Берлин не "вмешивается в американскую политику" и не высказывал предпочтений в адрес какого-либо кандидата на пост президента США. Канцлер призвал Вашингтон "позволить внутренней политике Германии оставаться ее внутренней политикой и воздержаться от комментариев".