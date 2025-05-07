КНР призвала не допустить эскалации на Украине

ТАСС

Китай призвал международное сообщество создать условия для недопущения эскалации украинского конфликта.

КНР выступила с призывом по Украине
© РИА Новости

Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя попытку украинских БПЛА атаковать российскую инфраструктуру.

"Большинство стран международного сообщества уже по-своему играют конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса. Наиболее срочной задачей в настоящий момент является избежать эскалации напряженности. Всем заинтересованным сторонам следует создать консенсус по этому вопросу и условия [для урегулирования конфликта]", - отметил Линь Цзянь.

ВСУ предприняли масштабную атаку БПЛА на регионы РФ. Российские силы ПВО отразили атаку, в том числе над Москвой было уничтожено девять беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин.

В мире
Сергей Собянин
Москва
Пекин
Россия
Китай
Украина