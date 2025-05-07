КНР выступила с призывом по Украине

Китай призвал международное сообщество создать условия для недопущения эскалации украинского конфликта.

Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя попытку украинских БПЛА атаковать российскую инфраструктуру.

"Большинство стран международного сообщества уже по-своему играют конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса. Наиболее срочной задачей в настоящий момент является избежать эскалации напряженности. Всем заинтересованным сторонам следует создать консенсус по этому вопросу и условия [для урегулирования конфликта]", - отметил Линь Цзянь.

ВСУ предприняли масштабную атаку БПЛА на регионы РФ. Российские силы ПВО отразили атаку, в том числе над Москвой было уничтожено девять беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин.