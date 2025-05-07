Президент Гвинеи-Бисау высоко оценил экономический потенциал Беларуси

Предварительное знакомство с экономическим потенциалом Беларуси президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало вызвало у высокого гостя интерес к достижениям и колоссальному опыту в агропромышленном комплексе. Именно на этом аспекте глава африканского государства заострил внимание на переговорах 7 мая с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

В ходе встречи высокий гость отметил, что хорошо осведомлен о стране и ее возможностях в различных сферах, в том числе благодаря нескольким предыдущим встречам с Лукашенко, а также общению, как пояснил Умару Сисоку Эмбало, с общими друзьями из России и других стран постсоветского пространства.

Подчеркнув, что в Минске накоплен колоссальный опыт не только в военной сфере, но и в аграрном секторе экономики, он выразил желание воспользоваться им "и таким образом открыть своеобразную дверь в будущее". Президент африканской страны очень рассчитывает на сотрудничество с Беларусью, страной, которую назвал "давним партнером, с которым можно развивать экономические отношения на различных уровнях".

В свою очередь белорусский руководитель подтвердил готовность договариваться о сотрудничестве по всем направлениям. Обращаясь к своему визави, он обратил внимание, в частности, на перспективы партнерских связей в аграрном секторе, цитирует главу государства БЕЛТА. Кроме того, была подтверждена готовность поставлять коллегам и широкий спектр товаров, включая продукты питания, одежду, обувь и промышленные изделия.

Уточнив, что 8 мая в столице открывается выставка достижений белорусского государства за последние три-четыре десятилетия, Президент РБ пригласил африканскую делегацию посмотреть масштабную экспозицию, на которой сконцентрировано пусть и не все, но многое из того, что будет интересным гостям. А кроме того, в программу делегации включено и посещение ведущих предприятий страны. "Мы с большим удовольствием покажем вам новые образцы, которые производим там", - резюмировал Лукашенко.