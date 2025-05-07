Канцлер Германии Фридрих Мерц в одном из первых интервью в должности не стал прямо отвечать на вопрос, намерен ли он одобрить поставку крылатых ракет Taurus Украине.

В ответ на вопрос журналистки телеканала ZDF, может ли Владимир Зеленский рассчитывать на поставки Taurus при новом правительстве, Мерц заявил лишь, что он "знает, что он может положиться" на нового канцлера и Германию.

Министр обороны Германии Писториус не поверил в возможность изменить ситуацию на Украине с помощью ракет Taurus

Говоря об украинском кризисе в целом, Мерц подчеркнул, что намерен активно работать вместе с Францией и Великобританией по этому вопросу.

"Я буду активно обсуждать этот вопрос с британским премьер-министром <…> и президентом Франции, я буду добиваться, чтобы мы действовали сообща. Все, что мы делаем, должно делаться сообща и заранее обговариваться. Это хороший формат. И если мы сможем привлечь Польшу, то будет еще лучше", - сказал Мерц.

Мерц ранее неоднократно допускал возможность поставок ракет Taurus Киеву. При этом даже если он как канцлер решится на это, то должен будет заручиться поддержкой Социал-демократической партии Германии, которая выступает младшим партнером в коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Представители социал-демократов ранее неоднократно выступали против поставок этих ракет. В частности, такой позиции придерживался бывший канцлер Олаф Шольц.