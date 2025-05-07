Моди отменил визиты в три европейские страны на фоне военной операции в Кашмире

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил запланированные на следующую неделю визиты в три европейские страны.

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Как сообщает издание Indian Express, на неопределенный срок отложено посещение главой индийского правительства Хорватии, Норвегии и Нидерландов. Причина отмены визитов пока не названа, но очевидно, что такое решение принято на фоне начатой Нью-Дели 7 мая военной операции "Синдур" на подконтрольной Пакистану территории Кашмира.

Известно, что в Норвегии Моди должен был принять участие в саммите с участием лидеров государств Северной Европы India - Nordic Summit.

Ранее в Кремле сообщили, что Моди также не будет присутствовать на праздновании Дня Победы в Москве. Индию на предстоящих 9 Мая торжествах представит государственный министр обороны Санджай Сетх.