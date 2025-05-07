LIVE: Папский конклав собирается для избрания нового Папы

Сто тридцать три кардинала-выборщика соберутся в Сикстинской капелле Ватикана в среду, 7 мая, чтобы выбрать нового Папу.

Из 252 кардиналов 135 моложе 80 лет и, следовательно, имеют право голосовать, но двое не смогут присутствовать из-за проблем со здоровьем.

Для избрания Папы требуется большинство в две трети голосов. Выборы начнутся с одного тура голосования в первый день, за которым последуют до четырёх туров в каждый последующий день — два утром и два днём.

После каждого тура голосования из трубы Сикстинской капеллы будет подниматься дым, сигнализируя о результате: чёрный — если Папа не избран, и белый — если новый понтифик выбран.

Конклав состоялся после смерти Папы Франциска, который скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет, прослужив во главе Католической церкви более десяти лет. Он был первым Папой из Аргентины и первым представителем стран Глобального Юга. Ожидается, что в этот раз среди кандидатов будет несколько кардиналов из этих регионов.