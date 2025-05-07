Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в Европейский союз станет сильной гарантией безопасности для Киева и шагом на пути к установлению мира.

Ее слова приводит «Европейская правда».

«Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем Союзе. Это не только стремление Украины – это может быть сильнейшей гарантией безопасности», – сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что конфликт на Украине рано или поздно закончится, однако его итоги сформируют будущее европейского континента на несколько поколений вперед.

На Западе возмутились заявлением фон дер Ляйен об Украине

В феврале глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года. Глава ЕК сочла соответствующую идею президента Литвы Гитанаса Науседы «очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке». В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги.